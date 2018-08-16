В Москве свидетельства о рождении начали выдавать в 13 роддомах

Москва, , 08:52 — REGNUM Родители могут получить свидетельство о рождении ребенка при выписке в 13 роддомах Москвы. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Первый в жизни ребенка документ оформляет медицинский персонал больницы. Для его получения родильница должна написать заявление на специальном бланке, предоставить оригинал паспорта и справку о рождении ребенка. Супруги должны приложить свидетельство о заключении брака.

«Сейчас такие свидетельства выдаются уже в 13 родильных домах Москвы, но мы активно ведем подготовку, чтобы этот документ молодые мамы могли получать в любом роддоме столицы», — отметил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 августа детские поликлинике в Москве будут работать в усиленном режиме: появятся дополнительные кабинеты выдачи справок, врачи перейдут на дежурства без выходных. Таким образом столичные власти помогают родителям подготовить детей к поступлению в школу или детский сад, так как в учреждения нужно предоставить медицинские справки.

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