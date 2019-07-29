Ватикан, 29 июля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Любая форма проституции — это сведение человека к порабощенному состоянию, преступное деяние и отвратительный порок, написал папа римский Франциск в предисловии к книге «Распятые женщины», передает информагентство Askanews в понедельник, 29 июля.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука» реж. Леонид Иович Гайдай. 1969. СССР Блудница

Использование женщины как товара — это следствие патологического образа мыслей, и это — болезнь человечества, отметил Франциск.

Глава католической Церкви призывает к освобождению «этих бедных рабынь». Такое освобождение стало бы жестом милосердия, хотя одновременно является и долгом «всех людей доброй воли», никто не должен оставаться равнодушным к нынешней ситуации, отметил папа.