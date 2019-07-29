Москва, 29 июля, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Для того, чтобы неонацистские батальоны Украины отвели с линии разграничения в Донбассе, нужно распоряжение главы МВД страны Арсена Авакова. Об этом при помощи телемоста сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Во время трансляции ведущий ток-шоу Евгений Попов поинтересовался у представителя народной республики, действительно ли Украина начала отводить с линии разграничения неонацистские батальоны.

«О том, что проблема с ними существует, мы всегда говорили. Они сейчас находятся на горловском направлении. И те обстрелы, которые были и артиллерией, и минометами, где люди погибали и получали ранения, плюс невыполнение приказов командования — поднимался вопрос о том, чтобы их оттуда убрать. Но напрямую их убрать не могут — это надо сделать через распоряжение МВД — Арсена Авакова», — сказал Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие морской пехоты Украины подняли бунт в Донбассе.