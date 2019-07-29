Москва, 29 июля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. В России врачам будут выдавать премию за выявление у пациента во время диспансеризации онкологического заболевания. Соответствующие правила разрабатывает Минздрав РФ, сообщает «Медвестник».

(сс) valelopardo Врач

За впервые выявленный рак, диагноз которого подтвержден, предлагается выплачивать по 1 тыс. рублей за каждый случай.

По 500 руб. сможет получить врач, ответственный за организацию и проведение профосмотра или диспансеризации.

Еще 500 руб. будут выплачиваться медицинским работникам, назначившим диагностическое исследование, или за диспансерное наблюдение за пациентом.

Правила Минздрава РФ за выявленный при диспансеризации рак вступят в силу с 1 января 2020 года. На реализацию проекта понадобится 1,2 млрд руб. ежегодно.

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Как сообщало ИА REGNUM, почти на 14% выросло число раковых больных в России за последние десять лет.

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