Нижний Новгород, 29 июля, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в самом массовом заплыве через Волгу. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Government-nnov.ru Заплыв через Волгу

По мнению губернатора, такие мероприятия имеют большое значение для популяризации спорта, а также для решения экологических проблем, кроме того, это приносит «фантастические ощущения».

Никитин, выразил надежду, что когда заплыв будет проводиться в 2024 году, участники соревнований смогут оценить реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Напомним, заплыв на открытой воде — X-WATERS Volga 2019 состоялся уже в четвёртый раз. В этом году в соревнованиях приняли участие около 1,8 тыс. пловцов из 117 городов и 14 стран мира. Заплыв проводится в уникальных условиях, поскольку прямо в месте старта в Волгу вливается ещё одна крупная река ‑ Ока, получается большая вода с переменным течением, температурой и уникальным характером.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году экс-губернатор Кировской области, в то время лидер Союза правых сил, Никитин Белых переплыл Каму. Свою инициативу Белых назвал «Наш ответ Фелпсу» (Майкл Фелпс, американский пловец, единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, а также 26-кратный чемпион мира в 50-метровом бассейне, многократный рекордсмен мира). Дистанцию удалось преодолеть за 24 минуты при температуре воды +15°С.

В настоящее время Белых находится в колонии на территории Рязанской области. В феврале 2018 года суд признал его виновным в коррупции и приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 48 млн рублей.

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