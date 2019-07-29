Симферополь, 29 июля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Крыму сохраняется высокая пожароопасность, больше всего предрасположены к чрезвычайным ситуациям Симферопольский и Бахчисарайский районы. Об этом 29 июля сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Архип Куинджи. Крым. 1900-1905

«В августе среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы, в первой декаде месяца ожидается установление на большей части полуострова чрезвычайной пожарной опасности — 5 класс. Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами в Симферопольском, Бахчисарайском районах, Ялте, Алуште», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Напомним, 24 июля МЧС Крыма ликвидировали возгорание сухой растительности под Алуштой, возникшее из-за короткого замыкания высоковольтного провода.