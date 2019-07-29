Нижний Новгород, 29 июля, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В Нижегородскую область в связи с прохождением скандинавского антициклона пришло резкое похолодание. Погода ветреная и пасмурная.

Вот такое лето

Сейчас в Нижнем Новгороде температура воздуха составляет 10 °C, максимальная дневная температура может составить 13 °C. В ночь на понедельник похолодание снизило температуру воздуха до 8−10°С. Вероятность осадков превышает 72%, дожди ожидаются в течение всей недели.

По прогнозам синоптиков, почти осенняя погода сохранится три последних июльских дня. Однако к выходным столбик термометра поднимется до 20 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июля во многих регионах России наблюдается резкое похолодание. По оценкам Гидрометцентра РФ, температура воздуха в ряде областей фиксируется на 8−10°С ниже климатической нормы и почти соответствует началу осени.