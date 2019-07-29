Москва, 29 июля, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР направили главе правительства РФ Дмитрию Медведеву депутатский запрос, где просят рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в Сибирском федеральном округе и Якутии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Смог от пожаров отравляет воздух в населенных пунктах практически всего СФО и Республики Якутия… В этой связи просим рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации и принять дополнительные меры, направленные на ликвидацию пожаров», — говорится в тексте запроса депутатов, в числе которых Вера Ганзя и Алексей Куринный.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, опубликованную неделю назад, к 29 июля подписали 319 468 человек.