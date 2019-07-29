Кронштадт, Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Зрителями главного военно-морского парада в Кронштадте в честь Дня ВМФ России стали 27 тысяч человек, сообщила пресс-служба районной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Парадная линия кораблей во время ГВМ парада в честь Дня ВМФ России в Кронштадте

За кораблями следили в форте «Константин», где собралось 15 тыс. зрителей. Ещё 12 тыс. наблюдали за парадом у южной стенки средней гавани. В ведомстве отметили, что праздник обошелся без пробок: для организации мероприятий был введен пропускной режим и работали 90 специальных автобусов, которые доставляли гостей от вокзала в Ломоносове и станции метро «Беговая».

Добавим, в параде приняли участие 12 кораблей, восемь из которых подготовил Кронштадтский морской завод. В число военных судов-участников парада вошли тральщики, десантные и противодиверсионные катера, а среди вспомогательных были представлены буксиры, танкеры, плавкраны, противопожарные суда.

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