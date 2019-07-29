Москва, 29 июля, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Европейская часть России принимает на себя волну арктического холода, сообщили в центре «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холодная погода

"В Москве — всего +15°, а это норма сентября. Завтра-послезавтра пойдут осенние дожди, и термометры покажут всего +12…+13°, а это вообще показатели начала октября. Ночью температура может опускаться до +4…+9°. Но успокоим москвичей — снега в городе ждать не стоит», — говорится в прогнозе.

По словам синоптиков, происходящее в России в эти дни — редкая погодная аномалия, которой не было как минимум 70 лет. Холодное дыхание Арктики дойдёт внутрь страны, вплоть до Пензы.

Причина —циклон, который «нырнул» из акватории Северного Ледовитого океана вглубь континента, захватив с собой воздух из Карского моря.

«В метеорологии такой процесс называется ультраполярным вторжением», — рассказали в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Москве будет относительно погожим.