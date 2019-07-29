Москва, 29 июля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В Госдуме заявили о дефиците средств на тушение пожаров в Красноярском крае и призывать Минприроды разработать ФЦП.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Для тушения пожара финансовые средства на сегодняшний день крайне недостаточны. Субсидии Рослесхоза составляют 250 миллионов рублей, 200 миллионов рублей выделяет правительство Красноярского края и буквально недавно 160 миллионов выделено дополнительно Рослесхозом», — такие данные сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин («Единая Россия») в Facebook.

Пожары в Красноярском крае депутат обсуждал в ходе встречи с начальником МЧС России по Красноярскому краю Игорем Лисиным.

«Вместе с тем необходимо срочно разрабатывать федеральную целевую программу, зачинщиками которой должны стать Министерство природы РФ и Рослесхоз. Также необходимо выделение дополнительных финансовых средств», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, самая сложная ситуация по пожарам в настоящее время складывается в Красноярском крае и Иркутской области.