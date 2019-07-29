Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Предприятия в крупных городах сами ищут для себя квалифицированных рабочих, в последние годы все чаще они привлекают не молодежь, а людей старше 30 лет, заинтересованных в работе и готовых переквалифицироваться, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя итоги опроса HeadHunter.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Ранее РИА Новости сообщили, что, по данным исследования HeadHunter, специалисты по поиску персонала сталкиваются с нехваткой прежде всего квалифицированных рабочих со средним или средним специальным образованием (43% опрошенных), а также с высшим техническим образованием (41%).

«В тех городах, где «старая» промышленность остается основой экономки, остаются важными и традиции, есть преемственность. Люди согласны получать именно такое образование и работать по таким специальностям. Но проблема заключается в том, что часто они получают образование в других регионах и домой не возвращаются.

В крупных городах, в столицах — другая проблема. Люди видят перспективу не в старой, а в новой экономике. Молодежь уходит в новую экономику, поэтому поддерживать традиционное производство становится проблематичным.

В большинстве случаев предприятия занимаются этим сами, сотрудничая с местными властями. Когда речь идет об инженерах, они могут стремиться привлечь специалистов из других городов. А что касается рабочих профессий, то здесь становится все больше людей старше 30 лет. Предприятия ориентируются не на молодежь, как прежде, а на тех, кто хочет найти работу, ищет ее, готов переквалифицироваться», — отметила Елена Кудрявцева.