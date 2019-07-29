Красноярск, 29 июля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за лесных пожаров, опубликованную неделю назад, к 29 июля подписали 319 468 человек.

Ylvers Огонь в лесу

Автор петиции — Ольга Козулина — требует, чтобы в Сибири ввели режим ЧС, так как «именно после объявления такого режима в очаги пожаров и прилегающие области, страдающие от задымления, направляется дополнительное финансирование, средства пожаротушения, людские ресурсы». Также, по её мнению, «накладывается особая ответственность на должностных лиц».

Петиция адресована президенту РФ, правительству РФ, Минздраву, Минлесхозу, Минсельхозу и МЧС.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, к 29 июля лесные пожары, действующие в двух сибирских регионах — Красноярском крае и Иркутской области — бушевали на площади порядка 1,6 млн га. Причём подавляющее большинство действующих возгораний — это так называемые пожары-«отказники», которые власти имеют право не тушить, если соответствующее решение примет комиссия КЧС. Объясняется это тем, что, по мнению комиссии, эти пожары, действующие на отдалённых и труднодоступных территориях, тушить экономически нецелесообразно, кроме того, они якобы не угрожают объектам экономики и населённым пунктам.

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Примерно с середины июля жители Красноярского края и, в частности, города Красноярска жалуются на сильное задымление. Лесные пожары в Сибири сейчас широко обсуждаются и за пределами округа, потому что дым от них достиг других округов.

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