Йоханнесбург, ЮАР, 29 июля, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Верховный суд Йоханнесбурга в пятницу, 26 июля, одобрил выплату компенсаций шахтерам в размере пяти миллиардов рандов ($353 миллионов) для урегулирования коллективного иска против золотодобывающих компаний и юридических фирм. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Урегулирование последовало за долгим юридическим разбирательством. Шахтеры были намерены получить компенсацию за болезни, которыми, по их словам, они заразились в течение десятилетий из-за халатности в области здравоохранения и безопасности.

«Все стороны приложили усилия к тому, чтобы соглашение было разумным, адекватным и справедливым», — говорится в решении Верховного суда.

Коллективный иск был подан в 2012 году от имени шахтеров, страдающих силикозом, неизлечимым заболеванием, вызванным вдыханием кварцевой пыли из золотоносных пород. Оно вызывает одышку, постоянный кашель и боли в груди, а также делает людей очень восприимчивыми к туберкулезу. В мае прошлого года производители золота согласились на урегулирование, но перед реализацией оно должно было быть одобрено Верховным судом Йоханнесбурга.

Вовлеченные в разбирательство компании — Harmony Gold, Gold Fields, African Rainbow Minerals (ARIJ.J,) Sibanye-Stillwater (SGLJ.J), AngloGold Ashanti и Anglo American South Africa. Последняя больше не имеет золотых активов, но ранее была производителем золотых слитков.