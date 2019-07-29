Благовещенск, 29 июля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Родственники жителей села Богословка Мазановского района Амурской области просят спасти их родных. Как следует из сообщений в мессенджерах, люди сидят на крышах и на сопках, а помощи нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870 г

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«Нам нужна ваша помощь! У меня утонула деревня. Там живут три мои сестры с детьми. Дома в воде почти по крыши. Это деревня Богословка Мазановского района. Помощи нет, о ней молчат. Люди на крышах, на сопках, без воды и еды. Помогите!» — такой комментарий оставила посетительница Инстаграм под сообщением губернатора Приамурья Василия Орлова о принимаемых в связи с паводком мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация в Приамурье ухудшается с каждым часом. Власти предложили ввести режим ЧС федерального уровня в регионе, поскольку ущерб уже превысил 500 млн рублей.