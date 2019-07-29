Якутск, 29 июля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В Якутию сегодня, 29 июля, прибудет воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

skeeze Огонь в лесу

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Планируется, что самолёт-амфибия будет задействован для тушения лесных пожаров в труднодоступных и отдалённых районах. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) по состоянию на 29 июля действует 158 природных пожаров на общей площади свыше 1,1 млн га. В зоне контроля действует 133 природных пожара, за которыми ведётся наблюдение, ещё 25 природных пожаров тушат. За сутки ликвидировано 18 природных пожаров на площади 23 640 га. На борьбу с огнём были направлены более 800 человек и 138 единиц техники.