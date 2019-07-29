Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. До Санкт-Петербурга в понедельник, 29 июля, добралась волна холода, накрывшая значительную часть европейской части России. По данным на 10:00 мск, температура воздуха составляет +13,8 градуса, дует северный ветер со скоростью до 4 м/с.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина с зонтом на фоне «Лахта-центра»

Как сообщало ИА REGNUM, ровно за сутки до этого, около 10 утра 28 июля, перед началом Главного военно-морского парада, в городе на Неве было +25,4 градуса с легким западным ветром.

Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сегодняшнюю погоду в Санкт-Петербурге определяет тыловая часть обширного циклона, центр которого выходит в северные районы Предуралья.

«В городе переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон окажется на 5−6° ниже климатической нормы. Температура воздуха +16…+18°, по области ожидается +14…+19°. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы», — уточнил специалист.