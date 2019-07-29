Иркутск, 29 июля, 2019, 09:10 — ИА Регнум. МЧС Иркутской области предупреждает о возможности нового наводнения. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе ведомства, опасные и неблагоприятные метеоявления ожидаются на территории Иркутской области в ближайшие сутки.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

Так, по области ожидаются грозы и сильные дожди, а в горах Южного Прибайкалья — очень сильные дожди. Кроме того, при грозах возможны порывы северо-западного ветра 12−17 м/с.

«За прошедшие сутки в бассейнах рек Ия, Уда, Ока, Белая наблюдалось повышение уровня воды на 200—400 см, на реках Бирюса, Китой, Иркут — на 100—200 см, на реках Ленского бассейна — колебание уровней воды в пределах 5— 5 см», — сообщили в МЧС.

29−30 июля ожидается повышение уровня воды ниже на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках. В частности, на реке Ие в районе города Тулуна вода может подняться до отметок 1050 см при критической отметке 700 см, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500—580 см при критической 480 см, на реке Оке в районе поселка Ухтуй 470—550 см при критической отметке 470 см.

На реке Китой прогнозируется повышение уровня воды до близких к критическим отметок. Также возможно затопление населённых пунктов в поймах рек.

В связи с этим в МЧС обратились к жителям с просьбой принять необходимые меры предосторожности. Им предложено при получении информации о возможном подтоплении самостоятельно эвакуироваться в пункты временного размещения, развернутые на территориях районов.

Напомним, ровно месяц назад в области началось опустошительное наводнение. Как сообщало ИА REGNUM, из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более ста населённых пунктов. Под водой оказались более десяти тысяч домов, в которых проживали 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, известно также о восьми пропавших без вести.

Ранее стало известно, что главными причинами наводнений стали мощный малоподвижный циклон и экстремально высокая интенсивность осадков. Также важным условием стало прохождение двух циклонов в предшествующие паводку недели, которые вызывали подъёмы уровня воды до двух метров в реках в границах городов Тулун и Нижнеудинск.

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