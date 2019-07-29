Иркутск, , 08:10 — REGNUM

Главными причинами наводнений в Иркутской области в конце июня 2019 года стали мощный малоподвижный циклон и экстремально высокая интенсивность осадков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на заключение Федерального агентства водных ресурсов.

«Основным фактором, определившим интенсивность паводков левых притоков р. Ангара, явился мощный малоподвижный циклон. Он вызвал интенсивные осадки 25 и 26 июня в стокоформирующих районах Восточных Саян. На метеостанциях Хадама (бассейн р. Уда) и Икей (бассейн р. Ия) сумма выпавших осадков за эти дни составила 124 и 231% от месячной нормы соответственно», — отмечается в докладе.

При этом количество осадков, выпавших в высокогорных районах, остаётся неизвестным, поскольку там не осуществляются метеонаблюдения. К примеру, истоки рек Уда и Ия расположены на уровне около 1700 метров, а метеостанции Хадама и Икей — на высоте 705 и 527 метров соответственно.

Также важным условием стало прохождение двух циклонов в предшествующие паводку недели, которые вызывали подъёмы уровня воды до двух метров в реках в границах городов Тулун и Нижнеудинск.

«Таким образом, перед циклоном, сформировавшимся к 25 июня, наблюдалась очень высокая увлажненность бассейна и накопление значительных запасов воды в русловой сети. Например, уровень воды в реке Ия в городе Тулуне 18 июня достигал отметки 649 см (при критическом уровне 700 см)», — говорится в документе.

Кроме того, наводнению способствовали высокая скорость подъёма уровня воды, быстрое распространение волны паводка, перелив воды через дамбу в городе Тулуне и застройка паводкоопасных территорий.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. В результате мощных ливней реки вышли из берегов и затопили более десяти тысяч домов в ста населённых пунктах. В них проживало до 38 тысяч человек. В регионе дважды побывал президент России Владимир Путин, который оценил работу по ликвидации последствий паводка как неудовлетворительную.

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