Барнаул, 29 июля, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Подведены итоги участия алтайских поисковых отрядов «Поиск» и «Русич» в межрегиональной экспедиции «Западный фронт-5». Экспедиция, объединившая более 300 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 регионов России, проходила в районе Зайцевой горы в Калужской области. Как сообщили ИА REGNUM 29 июля в правительстве Алтайского края, поисковики исследовали несколько участков близ высоты 269,8 Зайцева гора, где в 1942 — 1943 годах вели оборонительные бои части 50-й армии Брянского фронта.

Аltairegion22.ru Захоронение останков советских воинов

По информации краевого управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития, работа поисковиков проходила в тяжёлых условиях. Останки извлекали из-под корней деревьев, из воды и торфяной жижи. Отряд «Поиск» поднял останки 12 красноармейцев, отряд «Русич» — девяти. 13 июля защитников Родины торжественно захоронили на воинском захоронении 269,8 «Подрыв».

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего силами межрегиональной экспедиции было поднято 246 советских солдат. Имена четырёх красноармейцев удалось установить.

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