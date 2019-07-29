Казань, 29 июля, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Профессор Казанского федерального университета Малик Мукминов, который занимается изучением пчёл и сам — пчеловод, прокомментировал ситуацию с массовой гибелью медоносных пчёл. Биолог заявил, что это сигнал, что «необходимо пересмотреть свое отношение к использованию химикатов для борьбы с сорняками и насекомыми». Мнение доктора биологических наук обнародовано на официальном сайте КФУ.

Пчела

Малик Мукминов отметил, что пчела является «уникальным биоиндикатором состояния окружающей среды», а её массовая гибель — «сигнал к тому, что необходимо пересмотреть своё отношение к использованию химикатов для борьбы с сорняками и насекомыми». Он уточнил, что в июле-августе идёт основной сбор мёда и развитие пчелиных семей, когда сборщицы активно собирают «нектар для потомства и для производства мёда, многократно посещая цветущие растения».

Биолог уточнил, что когда вблизи пасеки есть обработанное ядохимикатам поле, то пчела при возвращении в улей «может попасть в облако пестицидов или гербицидов» и уже на своём теле принести остатки ядохимикатов в улей.

«Когда концентрация пестицидов или гербицидов, принесённых пчёлами в улей, достигает смертельных доз, пчелиные семьи начинают погибать. А живущая в одном улье пчелиная семья насчитывает до 80 тысяч особей!» — сообщил Мукминов.

По мнению специалиста, среди причин массовой гибели пчёл по стране — «отсутствие контакта между теми, кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и пчеловодами», напомнив, что нет оповещения о сроках обработки полей и нередко она идёт с нарушениями, например, препарат «не всегда бывает сертифицированным» или его концентрация выше нормы, а также нарушается норма о времени обработки. Не всегда владельцы посевов обрабатывают их рано утром или поздно вечером, когда пчёлы не летают.

Профессор уточнил, что гибель пчёл наблюдается ежегодно, но в 2019 году — «ситуация особенно тяжёлая» и только в республике за лето погибло свыше 3 тыс. пчелиных семей.

«Если массовая гибель пчёл будет продолжаться, то сельскохозяйственные угодья через несколько лет опылять будет некому, это грозит неурожаем и увеличением цен на сельхозпродукты», — резюмировал он.

Напомним, в Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, а также Владимиру Путину, в правительство РФ, депутатам Госдумы с июня 2019 года летят многочисленные жалобы из российских регионов о массовом море медоносных пчёл из-за использования на полях пестицидов с нарушениями. Страдают пасечники из регионов Поволжья, в том числе Башкирии, Удмуртии, Татарии, Пензенской, Нижегородской областей, а также Подмосковья, Курской, Ростовской, Липецкой областей, Алтайского края и других субъектов Федерации.

Тема прочно вошла в медиаповестку страны. Депутаты Госдумы планируют обратиться к генпрокурору Юрия Чайке, указав на применение «контрафактной продукции и поддельных химикатов, нарушение технологий при использовании химикатов». Местные власти в ряде регионов организовали выплату компенсаций пострадавшим пчеловодам.

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Минсельхоз РФ уже разработал законопроект, которым фактически возвращает Россельхознадзору полномочия по контролю за использованием пестицидов, которых он был лишен в 2011 году. Полномочия не были переданы иному ведомству, таким образом, фактически уже восемь лет оборот опасных агрохимикатов в стране никто не контролирует.