Благовещенск, 29 июля, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Более 3 тыс. опор ЛЭП подтоплено в Амурской области. Паводком повреждено более 103 воздушных линий электропередач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подтоплены также одна подстанция 35/10 и 32 ТП, трансформаторные подстанции 10,04 кВ. По прогнозу МЧС, существует риск подтопления ещё 20 трансформаторных подстанций, 10 воздушных линий электропередач в городе Свободный, в посёлке Пионерский, сёлах Новокиевка и Мазаново.

Для безопасности отключена электроэнергия в подтопленных поселениях, ведётся эвакуация людей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Восток складывается критическая паводковая ситуация. Реки выходят из берегов, заливая целые поселения. Особенно тяжелая ситуация в Амурской области, ЕАО, ухудшается обстановка в Хабаровском крае — под воду ушло старейшее русское поселение региона, село Удское.