Тайбэй, 29 июля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. В Тайбэе, административном центре Тайваня, прошел предвыборный съезд партии Гоминьдана. Она в настоящее время находится в оппозиции к правящей демократической партии, представительница которой Цай Инвэнь возглавляет островную администрацию, сообщает 28 июля Синьхуа.

Тайвань

Партию Гоминьдан, которая на протяжении ряда лет выступает за сближение острова с материковым Китаем, на выборах, которые пройдут в январе 2020 года, как и ожидалось, представит действующий мэр города Гаосюн Хань Гоюй. Об этом стало известно после голосования на съезде, результаты которого огласил председатель Гоминьдана У Дуньи.

При этом как официальный лидер партии, так и кандидат на пост главы островной администрации выступают за поддержание отношений мира, стабильности и развития с КНР, а также за поэтапное сближение позиций двух берегов Тайваньского пролива.