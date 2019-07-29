Пекин, 29 июля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. В Китае объявлено о предстоящем запуске одной из крупнейших медиа-корпораций страны China Media Group нового телеканала CCTV-7, который начнет вещание с 1 августа и будет освещать вопросы национальной обороны и военного дела, сообщает 28 июля Синьхуа.

U.S. Department of Defense Китайские солдаты

Компания сообщает, что телеканал полностью сосредоточится на выпуске телевизионной продукции, связанной с военной тематикой: новостях Народно-освободительной армии Китая, документальных фильмах, патриотических телепрограммах и т.п.

Сельскохозяйственная тематика, которая наряду с военной составляет сетку вещания нынешнего CCTV-7, будет переведена на новый телеканал — CCTV-17. Запуск его будет приурочен к фестивалю урожая китайских фермеров, который традиционно отмечается в третьей декаде сентября.