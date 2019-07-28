Москва, 28 июля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. С понедельника, 29 июля, в Москву и Подмосковье начнется ультраполярное вторжение, в результате которого температура в регионе понизится днем до плюс 13−18 градусов. Об этом 28 июля сообщается на сайте «Метеовести».

Макс13 Похолодание

»В ночь на понедельник через Центральную Россию скользнет холодный атмосферный фронт, кое-где пройдут короткие дожди, ветер развернется на северо-восточные румбы и начнется ультраполярное вторжение», — отмечают эксперты.

Середина недели будет наиболее холодной, погодные условия будут соответствовать концу сентября — началу октября. Так, ночные показатели температуры установятся на уровне плюс 4−9 градусов, дневные — плюс 9−14 градусов.

«Во второй половине недели, фон атмосферного давления станет расти, осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный очаговый характер, из-за туч начнет неуверенно выглядывать солнце, потеплеет», — уточняется в сообщении.

Напомним, по наблюдениям синоптиков, дневная температура в столице в июле не опускалась ниже плюс 15 градусов в течение последних 70 лет, а рекордное понижение ночных значений было зафиксировано лишь в 1971 году, когда они достигли плюс 6,1 градуса.