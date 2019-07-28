Астана, 28 июля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Специалисты Казгидромета зафиксировали в атмосферном воздухе областей Казахстана, граничащих с Россией, превышение предельно допустимых концентраций некоторых загрязняющих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

Метеорологи объяснили, что речь идёт о парниковых газах, диоксиде серы и взвешенных частицах РМ10 и РМ2,5, выделяющихся при лесных пожарах. Превышение предельно допустимых значений концентрации некоторых из этих веществ было зафиксировано в Акмолинской и Костанайской областях, а также в городе Нур-Султан.

Также в Казгидромете отметили, что дымка наблюдалась в Карагандинской области, однако случаев высокого загрязнения воздуха зафиксировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 26 по 27 июля площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась более, чем на 150 тысяч гектаров.