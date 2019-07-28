Москва, 28 июля, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Эксперты РЭУ имени Плеханова подсчитали, каков в 2019 году разрыв между заработными платами самых высокооплачиваемых граждан России и самых низкооплачиваемых. Об этом сегодня, 28 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елену Егорову.

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Она рассказала, что ещё в 2000 году разрыв между зарплатами самых высокооплачиваемых работников и самых низкооплачиваемых составлял 34 раза.

К 2005 году этот разрыв немного уменьшился и составлял уже 25 раз.

На нынешний, 2019 год разрыв составляет 13 раз.

Егорова подчеркнула, что это по-прежнему слишком много, но сохраняется положительная тенденция.

Также в 2019 году можно детализировать, что разрыв зарплат в государственном и муниципальном секторах ниже, чем в среднем по стране — 10,4 раза. А вот в негосударственном секторе, наоборот, выше — 13,9 раза.

В последние годы государство систематически повышало минимальный размер оплаты труда, что вело к росту зарплат рядовых сотрудников. В 2019 году доля работников, чья зарплата ниже прожиточного минимума, который уравнен минимальным размером оплаты труда, составляет всего 3%.