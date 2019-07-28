Санкт-Петербург, 28 июля, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Петербуржцы и гости морской столицы России делятся в социальных сетях своими впечатлениями от Главного военно-морского парада. Они восхищаются красотой и мощью военных кораблей и самолетов, высокой выучкой военных моряков.

Instagram.com/klain111 День Военно-Морского Флота

Люди отмечают, что День ВМФ — не просто профессиональный, но общенародный праздник, потому что с военным флотом так или иначе связаны многие российские семьи, и не только в приморских городах.

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Кроме того, зрители парада подчеркивают, что капризная петербургская погода не смогла испортить сценарий парада, и его авиационная часть состоялась в запланированном виде.

Напомним, что ранее синоптики предсказали кратковременные дожди — это и случилось в самом финале парада, когда над Невой прошли штурмовики Су-25, расцветившие небо дымами в цветах Государственного флага России.

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