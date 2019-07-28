Москва, 28 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. В Российской Федерации за последние 19 лет разрыв в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился с 34 до 13 раз. Об этом сегодня, 28 июля, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елену Егорову.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

По её данным, в 2000 году богатые люди получали среднюю заработную плату в 34 раза превышающую заработную плату бедных. В 2005 году этот разрыв составлял уже 25 раз, а в 2019 году — 13 раз.

При этом в государственных и муниципальных предприятиях этот разрыв в 2019 году составляет 10,4 раза, а в негосударственном секторе — 13,9 раза.

По мнению Егоровой, это всё равно ещё слишком большой разрыв, однако тенденция к его сокращению продолжается. Эксперт надеется, что тенденция будет продолжаться и в последующие годы.

Это сокращение идет прежде всего за счет роста заработных плат рядовых сотрудников. По данным Росстата, в семь раз сократилась доля работников, чья зарплата ниже прожиточного минимума. Сейчас таких всего 3%.