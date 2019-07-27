Москва, 28 июля, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Погодные аномалии на территории западной части Евразии связаны с меридиональным переносом воздушных масс и могут продлиться несколько лет, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, передает 27 июля «Комсомольская правда».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождливая холодная погода

Неустойчивый климат с нередкими аномальными температурами характерен для эпохи меридионального переноса воздушных масс, отмечает синоптик.

В связи с вращением Земли в ее атмосфере более характерными являются процессы западного-восточного переноса, например, с Тихого океана на Северную и Южную Америку, а с Атлантики на Европу и Африку. Такие эпохи длятся приблизительно 25−30 лет и характеризуются устойчивыми климатическими параметрами.

Аномальная жара в Европе и значительное похолодание на Европейской части России характерна для переноса воздушных масс вдоль земных меридианов. Так, теплый воздух, прогревшийся над африканским континентом, поднимается в более северные широты, вызывая жару. Между тем воздушные массы с северного полюса опускаются вдоль меридианов на юг, вызывая сильные похолодания, а при столкновении с теплым фронтом и обильные ливни.

Такая неустойчивая погода, характерная для эпохи меридионального переноса, сохраняется на меньший период, чем два-три десятка лет, но конкретный временной отрезок специалист озвучить не смогла, сославшись на незначительную по планетарным масштабам историю метеонаблюдений.

«К сожалению, у нас нет данных, чтобы сказать, сколько времени продлится та или иная климатическая эпоха, — пояснила Позднякова. — История метеонаблюдений длится всего 170 лет, а наша планета гораздо, гораздо старше».

Смена климатических эпох может быть вызвана различными факторами, и ученые до сих пор не могут точно указать, что именно приводит к конкретным изменениям. Это могут быть и астрономические факторы, и изменения в магнитном поле Земли. Значительным фактором в последнее время стал и хозяйственная деятельность человека. Антропогенный фактор стал играть важное значение, как в эволюции живой природы, так и в глобальных климатических процессах.