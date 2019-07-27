Москва, 27 июля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали на несанкционированной акции более 1 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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«На несанкционированной акции … были задержаны 1074 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении лиц, задержанных за различные правонарушения, по результатам разбирательства будут приняты решения в соответствии с законом.

Напомним, несанкционированный митинг оппозиции был посвящен тому, что на выборах в Мосгордуму не зарегистрировали так называемых независимых кандидатов. Принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции ранее пообещала полиция Москвы. Организаторам несогласованной акции были вручены письменные предостережения.

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