Москва, 27 июля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Российские учёные совместно со своим шведскими и немецкими коллегами разработали первый в мире термоэлектрический материал, мощности которого хватит на зарядку гаджета при контакте с человеческим телом. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС»)

Msis.ru Нанотрубка

В НИТУ «МИСиС» рассказали, что термоэлектрические материалы представляют собой химические соединения или сплавы металлов, которые могут превращать тепло в электроэнергию из-за разницы температур в местах присоединения проводников к пластине. Это свойство было открыто ещё в начале XIX века, однако, ранее, имеющиеся сплавы не давали КПД больше 10% даже при нагреве до нескольких сотен градусов.

Российские учёные создали новый термоэлектрик из гибкого полимера полиэтилендиокситиофена (ПЭДОТ), состоящего из вытянутых и упорядоченно расположенных нанотрубок. После сложной технологии обработки мощность материала достигла таких показателей, при которых браслет из термоэлектрика, надетый человеком, на контрасте с комнатной температурой давал электроэнергию достаточную для питания мобильного телефона на постоянной основе, без дополнительного источника электричества.

Напомним, НИТУ «МИСиС» — российский технический университет, который первым получил статус «Национального исследовательского технологического университета». По версии Forbes, МИСиС — лучший вуз России 2019 года. В его состав входят 9 институтов и 6 филиалов, 4 из которых работают в России и 2 за рубежом. Вуз имеет столетнюю историю с 1918 года, когда была создана Московская горная академия.