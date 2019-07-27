Москва, 27 июля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. 27 июля в центре Москвы сотрудники полиции вместе с ОМОН задержали около 300 участников несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Несанкционированный митинг в Москве 27 июля 2019 г

«На несанкционированной акции … за нарушения общественного порядка задержано 295 человек», — отметили в полиции, добавив, что значительное количество задержанных не являются жителями столицы России.

В пресс-службе сообщили также, что для разбирательства все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции.

Стоит отметить, что протестная акция на Тверской прошла на фоне многочисленных фейков, мифов и вбросов в соцсетях. «Телеграм"-канал «Темы. Главное» разоблачает некоторые из них:

Миф №1

«Собравшихся — 15−20 тысяч» — и это якобы сообщило МВД.

Это фейк, на самом же деле МВД сообщило о 3,5 тыс. человек, и вброс был сделан в «Телеграм» для раскрутки, а потом — по чатам-соцсетям.

Миф №2

«Несколько росгвардейцев отказались выполнять приказы и разгонять людей»

Это фейк, который вбрасывается практически при каждом крупном митинге.

Миф №3

«Основная часть протестующих — москвичи, вышедшие в поддержку кандидатов, за которых они хотели бы голосовать»

Это фейк. По данным МВД РФ, значительное число задержанных не являются жителями столицы России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столичная полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции. Ее организаторам были вручены письменные предостережения.

Несанкционированный митинг оппозиции посвящен тому, что так называемых независимых кандидатов не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. Телеведущий Владимир Соловьёв в своем «Телеграм"-канале опубликовал видео с участием провокаторов, которые призывают митингующих оказывать сопротивление полицейским. В ходе акции неизвестные распылили газ возле мэрии Москвы.