Одесса, Украина, 27 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Одессу, посетил городской пляж. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook сам глава государства, выложивший соответствующее фото.

facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский на пляже в Одессе

На фотографии видно, что Зеленский в шортах и футболке сидит на пляже под солнцезащитным зонтом, с ним рядом находятся двое мужчин.

«Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки))», — написал Зеленский.

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