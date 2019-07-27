Президент Украины посетил пляж в Одессе
Одесса, Украина, 27 июля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Одессу, посетил городской пляж. Об этом сообщил на странице в соцсети Facebook сам глава государства, выложивший соответствующее фото.
facebook.com/zelenskiy95
Владимир Зеленский на пляже в Одессе
На фотографии видно, что Зеленский в шортах и футболке сидит на пляже под солнцезащитным зонтом, с ним рядом находятся двое мужчин.
«Мы, везде Охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки))», — написал Зеленский.
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