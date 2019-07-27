Киев, , 11:59 — REGNUM

На официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась ещё одна петиция, теперь уже с требованием восстановить авиационное сообщение с Российской Федерацией.

Напомним, что ранее на сайте президента Украины появилась петиция с требованием пустить пассажирские поезда в Крым, чтобы граждане Украины могли нормально добираться до полуострова.

Теперь появилась петиция с требованием возобновить авиационное сообщение с Россией. Её автором является некий Виктор Темченко.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — сказано в петиции.

Петиция была опубликована 25 июля и пока набрала только 70 подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрел президент Украины, она должна набрать 25 тыс. подписей в течение трех месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиационное сообщение между Россией и Украиной было прекращено по инициативе Киева.