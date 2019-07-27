Нью-Дели, 27 июля, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Выдающиеся деятели культуры и науки Индии обратились к премьер-министру Нарендре Моди с письмом, в котором они выразили обеспокоенность участившимися случаями линчевания в стране. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

В письме индийские общественные деятели подчеркнули, что в стране наблюдается рост числа убийств на почве религиозной ненависти. Сообщается, что наиболее часто от рук толпы погибают мусульмане, а также те представители низших каст, или неприкасаемые, которые осмелились нарушить религиозные устои индуизма. По мнению авторов послания, индусский религиозный призыв «Джай Шри Рам» («Славься, лорд Рама») стал похож на «призыв к оружию, который ставит под угрозу безопасность и правопорядок в стране».

Отметим, что под письмом подписались 49 выдающихся индийских общественных деятелей, в том числе историк Рамачандра Гуха, режиссёр, сценарист и актриса Апарна Сен, писатель Амит Чаудхари. Авторы послания потребовали, чтобы правительство во главе с Нарендрой Моди положило конец преступлениям на почве религиозной ненависти, устроив показательные судебные процессы над зачинщиками подобных расправ.