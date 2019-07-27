Только на третью неделю после задымления власти Алтая информировали граждан
Барнаул, 27 июля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В Алтайском крае, который вот уже две недели находится во мгле от шлейфа масштабных природных пожаров, бушующих в Сибири и Дальнем востоке, только сегодня, 27 июля, информировали граждан о сложившейся ситуации. Информация о том, что в регионе в течение прошедших двух недель сложились неблагоприятные метеорологические условия, в результате которых возникла задымленность атмосферного воздуха, опубликована на сайте Алтайского правительства.
Из официального сообщения можно узнать, что алтайские власти, оказывается, оперативно провели ряд совещаний по организации мониторинга обстановки, по организации работы учреждений здравоохранения в сложившейся ситуации, по доведению до граждан рекомендаций и правил поведения в условиях задымления, обеспечению безопасности жизнедеятельности, а также по межведомственному взаимодействию федеральных, краевых и муниципальных служб. Интересно, что информация о данных совещаниях тоже озвучена публично лишь сегодня, 27 июля.
Не менее любопытно известие о том, что по итогам совещаний «был намечен и реализуется конкретный план действий» (сами действия при этом не обозначены).
Вызывает вопросы и утверждение: «превышения уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) продуктов горения в воздухе в этот период в крае не зафиксировано», равно как и то, что лишь 26 июля в отдельных районах Барнаула, оказывается, были выявлены незначительные превышения ПДК (говорится, что при допустимой норме — 5 мг/м³, в столице Алтайского края зафиксировано 5,6 мг/м³). Хотя «Вести-Алтай» со ссылкой на заведующую терапевтическим отделением Барнаульской городской поликлиники №3 Веру Карпову, ещё 25 июля сообщали, что жалобы на смог поступают от больных с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом.
Но самая «содержательная» часть официального уведомления о ситуации содержится в резюме:
И как насмешка звучит финальное предложение:
«Уполномоченные органы власти всех уровней в Алтайском крае продолжат следить за ситуацией и регулярно информировать жителей региона через СМИ».
Как уже сообщало ИА REGNUM, шлейф от природных пожаров-отказников, бушующих на площади более двух миллионов гектаров в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, распространился уже на тысячи километров, мгла накрыла территории Сибирского, Уральского и Приморского федеральных округов. За несколько дней петиция под требованием ввести режим ЧС собрала несколько сотен тысяч голосов.
Несмотря на то, что жители Алтайского края стали обращаться в поликлиники с дамбами на затруднённость дыхания, отдышку и слабость, публично власти никак не озвучивали данную проблему.
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В комментариях к публикациям в Instagramгубернатора Алтайского края Виктора Томенко появилось много сообщений от недовльных граждан.