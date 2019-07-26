Нью-Йорк, США, 27 июля, 2019, 02:41 — ИА Регнум. Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.

(сс) MM Урумчи

Сообщается, что письмо было направлено в адрес верховного комиссара ООН по правам человека и председателя совета организации. Подписи под письмом поставили постоянные представители 50 государств, еще ряд стран выразил поддержку в отдельных письмах или заявлениях. Согласно письму, страны выражают уважение Китаю за эффективные контртеррористические мероприятия и меры по дерадикализации в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Ранее постпред Китая при ООН Чэнь Сюй назвал безосновательными обвинения в адрес КНР в письме, направленном в совет по правам человека послами 22 западных стран. Среди подписантов этого письма были и представители Германии и Австралии. Они выражали обеспокоенность якобы ущемлением прав уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.