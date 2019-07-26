Пекин, 26 июля, 2019, 22:47 — ИА Регнум. На ведомственном брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин подробно осветила итоги состоявшихся в Маниле китайско-филиппинских консультаций, первых после повышения статуса двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщает 26 июля Синьхуа.

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Стороны, по словам дипломата, достигли важных договоренностей по трем основным направлениям. Во-первых, они подтвердили приоритет дружбы и добрососедства, которые характеризуют двусторонние отношения после их нормализации в 2016 году.

Во-вторых, Китай и Филиппины отметили важность поддержания региональной стабильности и тесного взаимодействия при подготовке и проведении консультаций по ситуации в районе Южно-Китайского моря.

В-третьих, китайско-филиппинские отношения рассматриваются обеими сторонами как неотъемлемая часть взаимодействия между Китаем и АСЕАН. Пекин поддерживает центральную роль этого объединения в региональном сотрудничестве, а также роль страны-координатора, которую выполняют в этом диалоге Филиппины.

Обе стороны выступили за проведение в АТР в этом году ряда совещаний для выработки направлений и механизмов регионального сотрудничества.