Вашингтон, 26 июля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Власти США ввели визовые ограничения в отношении официальных лиц Кубы, ответственных, по мнению Вашингтона, за притеснение кубинских медицинских работников в других странах. Об этом 26 июля сообщил Госдепартамент США.

paulbr75 Куба

Как следует из заявления госсекретаря Майка Помпео, Соединённые Штаты считают, что правительство Кубы «занимается эксплуатацией своих граждан, участвующих в медицинских миссиях за рубежом».

В частности, по его утверждению, медицинских работников заставляют «продвигать политическую повестку кубинского режима», а также вынуждают их работать слишком длительное время и расселяют в «небезопасных районах».

Кто конкретно и сколько всего лиц попало под новые ограничительные меры Вашингтона, в сообщении не уточняется.

Напомним, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью латиноамериканским СМИ заявил, что односторонние санкции США в отношении Кубы не имеют никакой перспективы, и выразил надежду, что Вашингтон в конечном итоге осознает «тупиковость этой линии».