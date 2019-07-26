Ленинградская область, 26 июля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июля, в посёлке Терволово Ленинградской области в учебном комплексе «Россети Ленэнерго» подведены итоги шестидневных Всероссийских соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей. В соревнованиях приняли участие команды 14 дочерних компаний ПАО «Россети»: «Россети Центр», «Россети Сибирь», «Россети Кубань», «Россети Томск», «Россети Урал», «Россети Юг», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Северный Кавказ», «Россети Волга», «Россети Янтарь», «Россети Тюмень», «Россети Московский регион», а также гости турнира — энергетики компании «Ноябрьскэнергонефть».

ПАО «Россети» Подведены итоги всероссийских профсоревнований энергетиков ПАО «Россети»

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети», соревнования включали теоретические и практические этапы по целому ряду работ — замене проходного и дефектного изоляторов, техобслуживанию разъединителя, тушению пожара на комплектной трансформаторной подстанции, оказанию первой помощи пострадавшему при поражении электрическим током. Кроме того, участники должны были продемонстрировать знание нормативной документации. Параллельно проводился Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства компании «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills, по итогам которого будет назван лучший сотрудник электросетевых компаний в компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». В рамках соревнований также проходила выставка «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса», участие в которой приняли компании-производители спецтехники, оборудования и средств защиты со всей России.

От имени организаторов соревнований и по поручению гендиректора компании «Россети» Павла Ливинского участников и победителей поздравил главный инженер компании Андрей Майоров: «Мы с вами строим энергетику будущего. Не просто планируем, а уже реализовали пилотные проекты цифровой трансформации в нескольких регионах страны, которые доказали свою эффективность. Для уверенного движения вперед, в первую очередь, нужны профессионалы. Именно кадровый потенциал «Россетей» является ключевым фактором нашей эффективности в условиях нового технологического цикла. Соревнования в очередной раз выявили лучших представителей производственного блока холдинга. Именно вы являетесь надежной опорой компании и залогом устойчивого развития», — отметил Андрей Майоров, поблагодарив всех участников соревнований профмастерства.

Церемонию закрытия Всероссийских соревнований профессионального мастерства ПАО «Россети» посетили заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов и первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков, который поздравил команды с завершением соревнований и вручил организаторам благодарственные письма от имени губернатора Ленинградской области. В свою очередь Всеволод Вуколов вручил награду победителю федерального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Лучшим электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стал Николай Журавлев — представитель «Россети Волга».

Всеволод Вуколов зачитал поздравление участникам соревнований от имени министра труда и социальной защиты РФ Максима Топлилина.

«За короткое время наша страна заняла лидирующее место в мире по выработке электроэнергии. Эти достижения были бы невозможны без ежедневного, порой героического труда людей, выбравших профессию энергетика. Вы — современные специалисты — продолжаете славные исторические традиции российской энергетической отрасли и одновременно обладаете новыми компетенциями, в том числе передовыми методами цифрового управления. Все это дает уверенность в постепенном превращении отрасли в драйвер развития экономики России», — говорится в сообщении.