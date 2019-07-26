Тирасполь, 26 июля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. День миротворца в Приднестровье празднуется 28 июля. Дата была установлена в 2012 году. Ежегодно в этот день проходят торжественные мероприятия. В этом году к празднику приурочили фестиваль «За мирное небо спасибо», который пройдёт в парке Александра Невского.

ИА «Новости Приднестровья» Памятник воинам-миротворцам. Приднестровье

Начнется он в 10:00 с церемонии награждения участников миротворческой операции на Днестре. После этого пройдут показательные выступления военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье, Минобороны, МВД, Министерства юстиции, воспитанников Тираспольского Суворовского военного училища.

На следующий день, 29 июля, в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику воинам-миротворцам.