Пекин, 26 июля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Боевые корабли и авиация НАТО в ходе учений BALTOPS-2019 были «серьёзно напуганы» появлением двух российских ракетоносцев Ту-160, сообщает 26 июля китайский информационный портал Sohu.

Иван Шилов ИА REGNUM Стратегический бомбордировщик Ту-160

Авторы публикации считают, что таким образом российские власти продемонстрировали странам НАТО отношение к военным учениям у своих границ.

В материале указано, что во время учений НАТО российские стратегические ракетоносцы, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками, начали патрулирование над Балтийским морем, оставаясь в международном воздушном пространстве.

В ответ Североатлантический альянс поднял на их перехват истребители Дании, Швеции и Финляндии.

«Эти действия России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной», — считают авторы Sohu.

Напомним, стратегические сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160, также известные как «Белые лебеди», до сих пор остаются самыми крупными и мощными боевыми самолётами в мире.

Они способны нести ядерные бомбы, крылатые ракеты с ядерными и обычными боеголовками. Общий вес их боевой нагрузки достигает 45 тонн при скорости полёта до двух Махов. Ту-160 способен пролететь без дозаправки порядка 12 тыс. км.