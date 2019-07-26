Нижний Новгород, 26 июля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Средняя зарплата врачей и медицинских работников в Приволжском федеральном округе, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, составляет 59 249 рублей. Такие данные содержатся в исследовании Росстата в сфере оплаты труда за I полугодие 2019 года.

Андрей Страхов. Врач

Так, традиционно самая высокая зарплата — у врачей Татарии, в среднем они получают по 65 002 рубля, зарплата врачей Башкирии не значительно ниже — 64 089 рубля. В диапазоне от 60 000 рублей зафиксирована заработная плата медиков в Пермском крае — 62 374 рубля, Нижегородской области — 61 927 рублей, Оренбургской области — 60 850 рублей, Удмуртии — 60 340 рублей.

Врачам Самарской области в среднем платят по 59 640 рублей, Пензенской области — 57 226 рублей. Медики ещё пяти регионов зарабатывают более 50 000 рублей: в Чувашии — 54 334 рубля, Кировской области — 54 235 рублей, Марий Эл — 52 767 рублей, Ульяновской области — 50 740 рублей и Саратовской области — 50 713 рублей.

Врачам Мордовии платят ежемесячно в среднем 49 724 рубля.

В среднем российские врачи получают по 79 231 рубля в месяц. Самые высокие в России зарплаты медиков наблюдаются в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах — 188 830 рублей и 183 382 рубля соответственно. Самые низкие заработки у медиков Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии, здесь врачи получают не более 44 780 рублей.

ИА REGNUM напоминает, за последнее время сразу в нескольких регионах врачи станций скорой помощи объявляли о начале «итальянских забастовок». Так, протестную акцию начинали медики Пензы, Орловской области, Тольятти.