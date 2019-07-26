Милан, Италия, 26 июля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. За 10 лет, с 2008 по 2018 год, число банковских отделений в странах еврозоны снизилось на 27,7%, передает Il Sole 24 Ore в пятницу, 26 июля.

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За тот же период времени число банковских работников сократилось на 17%, или на 470 тысяч человек.

Две крупнейшие финансовые организации, действующие в Италии, Unicredit и Intesa, сократили число своих сотрудников на 45% и 15% соответственно. Число рабочих мест в Unicredit сократилось на 80 тысяч.

Самые заметные сокращения в банковской сфере произошли за 10 лет в Нидерландах и Испании — там число работников этой сферы сократилось на 37,8% и 35,2% соответственно.