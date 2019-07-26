Томск, 26 июля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Пчеловоды Зырянского, Томского, Шегарского и других районов Томской области проинформировали региональное управление Россельхознадзора о массовой гибели пчёл.

Исаак Левитан. Пасека. 1880-е

Как сообщили ИА REGNUM 26 июля в управлении, не исключено, что причиной гибели пчёл могли послужить пестициды и агрохимикаты, применяемые сельхозпроизводителями. Однако в ведомстве уточнили, что действующей госструктуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов на территории РФ, в настоящее время нет. До 2011 года такими полномочиями обладал Россельхознадзор.

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Ранее специалисты выявляли в Томской области «многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».

В то же время, подчёркивают в управлении, пчёлы могут массово гибнуть и по другим причинам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов.

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В областном управлении Россельхознадзора не уточнили, сколько пчелосемей погибло к настоящему времени в Томской области и каков ущерб, однако напомнили о том, что случаи массовой гибели пчёл ранее регистрировались в Алтайском крае, Татарии, Орловской области, Удмуртии, Марий Эл и так далее.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года случаи массовой гибели пчёл регистрировались также в Бурятии, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях. По данным Россельхознадзора, пчёлы пострадали от отравления средствами защиты растений — инсектицидами.

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