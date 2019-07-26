Хоккенхайм, Германия, 26 июля, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Первый пилот команды «Формулы-1» Ferrari Себастьян Феттель в интервью каналу RTL опроверг слухи о своем намерении покинуть королевский класс автоспорта.

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В связи с чередой неудачных гонок Феттеля в прессе и среди фанатов стали озвучиваться предположения, что 32-летний пилот может сменить команду или вовсе закончить выступления после окончания этого сезона. В рамках Гран-При Германии Феттель заявил, что оба слуха — «не вариант»:

«Цель состоит в том, чтобы быть успешным с Ferrari». «Я задаюсь вопросом, почему это вообще возникло, это необоснованно», — сказал он.

Напомним, гонка на немецкой трассе Хоккенхаймринг состоится в воскресенье 28 июля в 16 часов по московскому времени. Как сообщало ИА REGNUM, организаторы Гран-При Германии считают, что в 2020 году гонка на этой трассе может вылететь из календаря «Формулы-1».