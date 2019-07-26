Екатеринбург, 26 июля, 2019, 13:29 — ИА Регнум. После завершающегося периода относительно жаркой погоды в Свердловскую область придёт похолодание. Об этом заявила на пресс-конференции главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Дождь

По словам специалиста, уже в завершение июля 2019 года столбик термометра опустится до среднего показателя в 13 °C по области. Похолодание можно ждать уже с 29 июля, обещает Шепоренко.

Уже в ближайшие выходные регион столкнётся с кратковременными дождями, которые в начале следующей недели усилятся. Осадки сопроводят грозы и шквалистый ветер.

Впрочем, после похолодания среднеуральцы вновь примут у себя тёплую погоду, но этого ещё придётся дождаться, признала специалисты.

Напомним, в 2019 году тёплая погода пришла на Средний Урал с некоторым запозданием. Это в положительную сторону повлияло на статистику мото-ДТП: водители пересели за свой транспорт позже, чем в прошлом году.