Красноярский край, 26 июля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Красноярский край задыхается от дыма действующих в регионе лесных пожаров. Ситуацию жители региона уже который день активно обсуждают в соцсетях. 25 июля красноярские паблики опубликовали шокирующие фотографии из задымлённого эвенкийского села Ванавара (по данным из открытых источников, население села — порядка 2,9 тыс. человек).

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Сильное задымление в эвенкийском селе Ванавара

«Это мой родной посёлок — Ванавара (Красноярский край, Эвенкийский район). Реальное фото, никаких фильтров. Фото сделаны в цвете, а не чёрно-белые. Этим дышат люди на протяжении уже нескольких недель. Прошу всех, кто читает, распространите, пусть все знают, как вытравливают людей», — пишет автор фотографий, опубликованных на страницах паблика «Я живу в Красноярске».

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Задымление в Ванаваре

На фото видно, что населённый пункт затянут густым дымом, видимость очень плохая. На одном из фото — маленькая девочка в маске.

Автор фото утверждает, что пожары не тушат:

«Горит тайга вокруг посёлка, ближайший пожар — 15 километров от Ванавары. При этом жителям говорят, что опасности для них никакой нет».

Также автор подчёркивает, что в километре от посёлка есть причал, на котором расположены огромные бочки с топливом.

«Страшно так», — комментирует один из пользователей. Некоторые подписчики подчёркивают, что людей из посёлка нужно эвакуировать.

Между тем 26 июля в администрации Ванавары ИА REGNUM сообщили, что в связи с сильным задымлением предлагают жителям «безвозмездно медицинские маски». Также на сайте администрации опубликованы рекомендации по поведению населения в условиях высокой задымлённости от лесных пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 26 июля в регионе зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га. Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в краевом минлесхозе заверили, что там усилена лесопожарная группировка.

Читайте также: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га

Большинство возгораний зафиксировано в так называемой зоне контроля — на отдалённых и труднодоступных территориях (104 пожара на площади 920 тыс. га). Власти имеют право не тушить пожары в зоне контроля, если соответствующее решение примет специальная комиссия. Доводы комиссии — такие пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а затраты на их тушение превышают ущерб, который может быть ими причинён.

Жители Красноярского края, где на огромных территориях бушуют лесные пожары, страдают от задымления. В Красноярске порядка 20 человек 25 июля вышли на прогулку по центру города в масках и респираторах, чтобы, по их словам, показать чиновникам «чёрное небо».

Читайте также: Город задыхается: красноярцы прогулялись перед чиновниками в респираторах

О задымлении из-за красноярских и иркутских пожаров сообщают и другие регионы Сибири и даже Урала.

Читайте также: В Сибири прошёл одиночный пикет за введение режима ЧС из-за пожаров

Читайте также: Мгла накрыла Сибирь: учёные рассказали, когда обстановка улучшится