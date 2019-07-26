Иркутск, 26 июля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Сотрудники «НИЦ «Планета» обнародовали впечатляющие снимки, на которых видно, как шлейф от природных пожаров, бушующих в Сибири и на некоторых территориях Дальнего Востока, распространяется по соседним территориям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

НИЦ «Планета» Распространение дыма, по данным космического зондирования, в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах 25 июля 2019 года

«В последующие сутки распространяющийся с северо-восточных районов Сибирского федерального округа дым от лесных пожаров продолжит вовлекаться и переноситься в юго-западном направлении благодаря циркуляции малоподвижного заполняющегося циклонического вихря, постепенно теряющего свою силу», — сказано по итогам мониторинга пожарной обстановки и распространения дыма от лесных пожаров, опубликованного 25 июля.

НИЦ «Планета» Пожарная обстановка по данным космического зондирования (Красноярский край, Иркутская область и Якутия) на 24 июля 2019 года

Также исследователи дают неутешительный прогноз:

«НИЦ «Планета» «Наличие в атмосферном воздухе высокой концентрации частиц дыма и продуктов горения от лесных пожаров приводит к возникновению мглы и ухудшению горизонтальной дальности видимости, что наблюдается по данным спутникового мониторинга на территории не только Восточной, но и Западной Сибири и Урала на протяжении нескольких дней».

Напомним, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 26 июля в Сибири и на Дальнем Востоке действует 256 лесных пожаров общей площадью 2 300 335 га, которые не будут тушить по соображениям экономической нецелесообразности. Между тем жители Алтайского края и Новосибирской области уже стали обращаться к медикам с жалобами на слабость и затруднённое дыхание. Под петицией с призывов ввести режим ЧС подписались уже несколько сот тысяч человек.

Читайте также: Жители Алтайского края стали обращаться в поликлиники из-за смога